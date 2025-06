Incanto, tutto sul film con Vittoria Puccini e Giorgio Panariello

Introduzione

Incanto è il film tra fiaba e ombra che segna la nuova avventura cinematografica del regista Pier Paolo Paganelli.

Nel panorama cinematografico italiano del 2025 si fa spazio quest’opera firmata da Paganelli che attinge a piene mani dalla tradizione della fiaba nera per rivolgersi a un pubblico giovane, ma non ingenuo. Presentato come un family movie, questo film distribuito da Adler Entertainment arriverà nelle sale il 3 luglio 2025, proponendo 96 minuti di racconto visivamente affascinante e narrativamente denso. Tra le sue carte vincenti, un cast sorprendente (che comprende, tra gli altri, Vittoria Puccini e Giorgio Panariello) e una produzione che guarda al meglio del cinema internazionale.

Incanto si presenta come un racconto di formazione vestito da favola nera, in cui l’infanzia non è risparmiata da ombre e crudeltà, ma trova riscatto attraverso la scoperta di sé e la forza dell’immaginazione. Con un cast efficace, una regia consapevole e un’estetica curata, Pier Paolo Paganelli firma un’opera che colma una lacuna nel panorama del cinema italiano per ragazzi, offrendo un film capace di incantare senza mai addolcire.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Incanto.

