Vittoria Puccini, da Elisa di Rivombrosa alla fiction Non mi lasciare.

14/18 ©Webphoto

The Place (2017) - Anche in questo caso Vittoria Puccini viene diretta da Paolo Genovese. Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori. Questi, in cambio, devono svolgere un compito. Nessun compito tra quelli che l'uomo va ad assegnare è impossibile, ma quasi ognuna delle sue richieste implica di andare contro tutti i principi etici e morali. La Puccini interpreta Azzurra, che deve far in modo di distruggere una coppia, se vuole che suo marito torni a innamorarsi di lei