Il tour mondiale degli Imagine Dragons parte da Milano: che show!

La band porta per la prima volta i brani dell'album pubblicato il 28 giugno 2024. Con 48 dischi di platino e cinque d’oro soltanto in Italia, e 98 milioni di album venduti in tutto il mondo, il gruppo guidato da Dan Reynolds viene accolto da sessantamila persone venute da tutta Europa. Alle quali lascia un messaggio: "Voletevi bene, è ciò che conta". Dopo Milano, gli Imagine Dragons torneranno in Italia a giugno, per due date a Padova e Napoli

Nella metropolitana che porta all’Ippodromo si sentono più lingue: c’è chi arriva dalla Germania, dalla Gran Bretagna ma soprattutto tantissimi accenti dalle più diverse regioni d’Italia. È la forza - e la bellezza! - dei fan degli Imagine Dragons che martedì 27 maggio, a Milano, hanno dato ufficialmente il via al tour mondiale di Loom, il loro ultimo album. Sono sessantamila le persone che, diligentemente, si sono messe in fila e si sono posizionate nell’area concerti, tanto da creare una marea umana bellissima. Tutti lì per il gruppo di Las Vegas che, con il nostro Paese crea sempre dei ricordi speciali: dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo nel 2023, gli Imagine Dragons segnano un nuovo record di presenze, proprio in Italia, in questa occasione, il primo concerto di un tour che li porterà anche a Padova e Napoli a giugno.

In più occasioni, durante il concerto, si lascia andare a confidenze personali, anche quando parla di un brano, mai portato dal vivo prima, che gli ricorda quando ha iniziato a cantare: era il primo anno di scuola superiore, ma già sapeva che questa sarebbe stata la sua strada per la vita. Poi, dice a tutti quanto sia importante volersi bene ed essere affettuosi nei confronti di chi ci è accanto: lo sottolinea Reynolds in più occasioni e il pubblico ascolta le sue parole con sguardo sognante e in religioso silenzio. Ecco, qui si comprende la magia degli Imagine Dragons: saper creare momenti unici, ricchi di energia e sana adrenalina ma allo stesso tempo molto intimi e delicati, tutti nello stesso show, unendo una scenografia studiata nei minimi dettagli. Saper tenere incollati sguardi e voci di sessantamila persone non è facile, ma non impossibile per gli Imagine Dragons: ed è anche questo che differenzia gli artisti che sanno uscire dallo studio e creare uno show denso di significato da chi non lo sa fare. È innegabile, la band di Las Vegas ci riesce alla perfezione. Rispettando se stessa ma soprattutto i fan, che da anni seguono il gruppo guidato da Dan Reynolds, in tutto il mondo. Perché, come canta lo stesso Reynolds, "you made me a believer".

Alle 21.10 si spengono le luci, inizia la musica: prima una breve introduzione, poi si parte con Fire in Hills, a cui segue la prima vera hit della serata, ovvero Thunder. Ci sono alcuni brani, nella storia di band e cantautori, che sono proprio identificativi: ecco, questa canzone definisce perfettamente l’identità degli Imagine Dragons che, negli anni, hanno comunque sempre mantenuto la loro linea creativa, seppur esplorando nuove sonorità. È quello che si ascolta in Loom, probabilmente uno degli album più completi del gruppo di Las Vegas, ma è il fil rouge che unisce tutti i brani che si ascoltano in questo live. E poi, un elemento fondamentale che differenzia gli interpreti dai veri performer, è il carisma: Dan Reynolds ne ha, e moltissimo. Senza mai esagerare, senza mai oltrepassare la linea del volgare: canta, cerca il contatto visivo con il pubblico, cerca di dialogare con tutti i presenti.

La scaletta del concerto

INTRO

FIRE IN HILLS

THUNDER

BONES

IT’S TIME

TAKE ME TO BEACH

WHATEVER IT TAKES



NEXT TO ME / BET MY LIFE

BAD LIAR POETRY INTRO

SHOTS REMIX

NICE TO MEET YOU

I’M SO SORRY

THE PROMISE

RADIOACTIVE

DEMONS

NATURAL

WALKING THE WIRE

SHARKS

ENEMY

EYES CLOSED

BIRDS

DON’T FORGET ME

BELIEVER V2

OUTRO