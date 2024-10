Imagine Dragons, è uscito il brano Take Me to the Beach con Ernia

La versione originale della canzone è contenuta nell’album Loom uscito a giugno. Il prossimo anno gli Imagine Dragons torneranno in concerto in Italia

Gli Imagine Dragons (FOTO) hanno pubblicato una nuova versione di Take Me To The Beach in collaborazione con Ernia. La canzone ha fatto il suo debutto sul mercato musicale.

imagine dragons ed ernia, è uscita la collaborazione Take Me To The Beach è uno dei brani di Loom, l’ultimo album della formazione statunitense uscito nel giugno di quest’anno. Il gruppo, guidato dalla voce di Dan Raynolds, ha ora lanciato una nuova versione della canzone con Ernia. Parallelamente, gli Imagine Dragons hanno pubblicato il lyric video ufficiale del brano su YouTube. approfondimento Gli Imagine Dragons annunciano una data a Milano nel 2025

Il prossimo anno gli Imagine Dragons torneranno in concerto in Italia per quattro appuntamenti imperdibili: 27 maggio, Milano - Ippodromo Snai La Maura

18 giugno, Padova - Stadio Euganeo (SOLD OUT)

19 giugno, Padova - Stadio Euganeo (SOLD OUT)

21 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT) approfondimento Gli Imagine Dragons sono tornati con il singolo Eyes Closed

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gli Imagine Dragons sono tra le formazioni di maggior successo nel panorama internazionale. Nel corso degli anni la formazione ha venduto oltre settanta milioni di copie totalizzando più di 160 miliardi di streaming. Tra le canzoni più note troviamo sicuramente Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie