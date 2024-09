Gli Imagine Dragons annunciano una data a Milano nel 2025

Il prossimo anno Dan Reynolds e compagni saranno protagonisti di quattro show in Italia: il 27 maggio a Milano, il 18 e 19 giugno a Padova, il 21 giugno a Napoli

Quattro concerti in Italia nel 2025. Gli Imagine Dragons hanno appena annunciato una nuova data della leg europea del Loom World Tour . Dan Reynolds e compagni porteranno la loro musica sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Queste le date previste in Italia nel 2025:

Nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato le date italiane della leg europea del Loom World Tour. Visto il straordinario responso ottenuto dal pubblico, la formazione ha aggiunto un’altra tappa nel nostro Paese. Il 27 maggio gli Imagine Dragons saranno in concerto all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano .

Gli Imagine Dragons sono tra i gruppi di maggior successo dell’ultimo decennio. La formazione americana ha conquistato le classifiche a livello internazionale ricevendo anche numerosi riconoscimenti da parte della critica, tra cui una statuetta nella categoria Best Rock Performance per Radioactive alla 56esima edizione dei Grammy Awards .

A giugno il gruppo ha pubblicato il nuovo progetto Loom contenente i singoli Eyes Closed, Nice to Meet You e Wake Up. Il disco ha raggiunto la quinta posizione degli album più venduti nel Regno Unito.