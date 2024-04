Gli Imagine Dragons sono tornati con il singolo Eyes Closed

Musica

I candidati alla Rock and Roll Hall of Fame per il 2024. FOTO

Sabato 10 febbraio 2024 sono stati annunciati i 15 nominati in lizza per entrare quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame. Due terzi di questi hanno ottenuto la candidatura per la prima volta. Tra i nominati, troviamo superstar pop come Mariah Carey e Cher, classici del rock come Ozzy Osbourne e Peter Frampton e la compianta cantautrice Sinead O'Connor. Scopriamo tutti i nomi dei candidati

Sabato 10 febbraio 2024 sono stati annunciati i 15 nominati in lizza per entrare quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame. Due terzi di questi hanno ottenuto la candidatura per la prima volta. Tra i nominati, ci sono superstar pop come Mariah Carey e Cher, grandi del rock come Ozzy Osbourne e Peter Frampton e la compianta cantautrice Sinead O'Connor. Scopriamo tutti i nomi dei candidati di quest’anno. Nella foto, The Rock and Roll Hall of Fame Museum che sorge a Cleveland, in Ohio





Mary J. Blige è uno dei 15 nomi dei candidati del 2024 al prestigioso ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Nata a New York l’11 gennaio 1971, è una cantautrice, attrice, produttrice discografica e modella statunitense 9 volte vincitrice ai Grammy Awards e candidata a due Premi Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista e migliore canzone per il film Mudbound, e a tre Golden Globe, compresa la colonna sonora per il film The Help