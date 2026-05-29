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Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia

Spettacolo
©Ansa

 La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri. All'origine della decisione "motivi di ordine e sicurezza pubblica". I due show si sarebbero dovuti tenere il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena

Vietati "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri - che il 25 maggio ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il concerto di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. L'incontro è stato dedicato all'esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance di Kanye West e Travis Scott. 

La nota della Prefettura

Una nota della Prefettura reggiana spiega che "sulla base delle valutazioni emerse nel corso del Comitato e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security, il Prefetto ha adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 2 del Tulps, disponendo il divieto di entrambi i concerti". "La decisione  - viene evidenziato - riguarda due eventi previsti in date consecutive presso la Rcf Arena, struttura con una capienza di circa 103.000 spettatori, ed è stata assunta per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore". "Sulla valutazione complessiva hanno, inoltre, assunto rilievo l'annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni", conclude la nota.

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