Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia

La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri. All'origine della decisione "motivi di ordine e sicurezza pubblica". I due show si sarebbero dovuti tenere il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena

Vietati "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri - che il 25 maggio ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il concerto di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. L'incontro è stato dedicato all'esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance di Kanye West e Travis Scott.