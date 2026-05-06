Dopo le polemiche, Kanye West annuncia un concerto a Tirana

Il rapper, a cui Gran Bretagna e Australia hanno negato il visto dopo alcune dichiarazioni antisemite, si esibirà all’Eagle Stadium di Tirana l’11 luglio. La notizia è stata data dal primo ministro Edi Rama e ha subito scaldato gli animi tra chi non è disposto a perdonare Ye e chi, pur di vederlo suonare dal vivo, vuole credere alla sua redenzione

Non saranno dei “no” a fermare (o anche solo intimidire) Ye, al secolo Kanye West. Dopo le cancellazioni e i rinvii di vari concerti in tutto il mondo, il rapper americano ci riprova. Questa volta con un evento live all’Eagle Stadium di Tirana, in Albania. Il concerto è in programma per l’11 luglio e Ye avrà il suo palco personale. Letteralmente. Lo stadio, che di solito ospita la nazionale di calcio, ha una capienza di 22.500 posti, ma le autorità lo stanno facendo ampliare per poter arrivare a contenere 60 mila persone.

il post del primo ministro La notizia del concerto è stata data sui social dal primo ministro albanese, Edi Rama, e subito ha diviso gli utenti, tra chi crede nella redenzione di Ye e chi non ha intenzione di perdonarlo dopo le ultime dichiarazioni antisemite. In un’intervista ripresa da BalkanInsight, il ministro della Cultura, Blendi Gonxhja, ha spiegato che è dovere dell’amministrazione “accogliere e facilitare lo sviluppo di questo tipo di eventi che portano numerosi benefici al turismo e all’economia”, affrettandosi però a chiarire che l’evento non riceverà fondi pubblici, ma sarà finanziato interamente dalla vendita dei biglietti.

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