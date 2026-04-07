Gb vieta l'ingresso a Kanye West dopo polemiche sul suo antisemitismo

Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall'annuncio del governo di una revisione del visto. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una "seconda chance" per il cantante Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi

Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall'annuncio del governo di una revisione del visto. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una "seconda chance" per il rapper Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi.

Il rapper era stato ingaggiato per esibirsi al festival Wireless a Londra nel mese di luglio ma era stato criticato per aver fatto dichiarazioni antisemite, tra cui aver espresso ammirazione per Adolf Hitler. L’anno scorso aveva pubblicato una canzone intitolata “Heil Hitler”, pochi mesi dopo aver messo in vendita sul suo sito una maglietta con una svastica. West si era poi scusato del suo comportamento antisemita, attribuendolo al suo disturbo bipolare e si era offerto di incontrare i membri della comunità ebraica del Regno Unito .

Kanye West, anche noto come Ye, aveva presentato una richiesta per viaggiare nel Regno Unito tramite un Electronic Travel Authorisation, ma è stata bloccata dalle autorità. Secondo il The Guardian , la richiesta era stata inizialmente approvata online, ma successivamente revocata dopo una revisione, con la motivazione che la sua presenza nel Regno Unito non sarebbe stata favorevole al bene pubblico.

La difesa del Festival Republic: "Solo musica"

Il primo ministro Keir Starmer aveva affermato che l'invito di West al festival fosse “profondamente preoccupante”. Dall'altra parte, Melvin Benn, amministratore delegato di Festival Republic, che promuove il Wireless, aveva specificato: gli organizzatori “non gli stanno dando una piattaforma per esaltare opinioni di qualunque tipo, ma solo per eseguire le canzoni che attualmente vengono trasmesse dalle stazioni radio del nostro paese e dalle piattaforme di streaming del nostro paese e che vengono ascoltate e apprezzate da milioni di persone”.

Il portavoce ufficiale del primo ministro aveva spiegato che il permesso per entrare nel Paese era in fase di revisione, spiegando che “le decisioni vengono prese caso per caso, in linea con la legge e con le prove disponibili, ma quando individui rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica o cercano di diffondere estremismo, il governo non ha esitato ad agire, e questo include revocare il permesso di entrare nel paese a predicatori estremisti e figure dell’estrema destra”.