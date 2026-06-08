Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: morti ed edifici crollati. FOTO
Sono almeno 15 finora le vittime accertate della potente scossa con epicentro al largo delle coste del Paese asiatico. Numerosi gli edifici crollati, sui social le immagini di un fast food ridotto in macerie. I feriti sarebbero oltre 100
- Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nella notte italiana le Filippine meridionali, causando finora la morte di almeno 15 persone e il crollo di numerosi edifici
- Il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri lungo la costa dell'isola di Mindanao, ha fatto saper l'Us Geological Survey (Usgs), innescando un allarme tsunami per il Pacifico, poi rientrato
- Più di 100 sarebbero le persone che risultano al momento ferite: lo riporta l'Agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi attraverso il direttore della Protezione civile della regione di Soccksargen dell'isola di Mindanao, Rodrigo Sosmena
- Sempre secondo l'Usg, una serie di potenti scosse di assestamento ha colpito subito dopo la zona. La più forte è stata di magnitudo 6.5 sulla scala Richter. Video pubblicati sui social media e verificati dall'Afp hanno mostrato un centro commerciale con un fast food Jollibee ridotto in macerie a General Santos
- La polizia ha segnalato, secondo quanto riporta la stessa Afp anche il crollo di numerosi edifici. "Molti edifici sono stati colpiti, ma non posso elencarli ora perché siamo impegnati nelle operazioni di soccorso in corso", ha dichiarato il sergente maggiore Robert Dagon della polizia di General Santos City. "Diversi edifici sono crollati. Anche alcune case sono crollate"