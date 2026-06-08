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Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: morti ed edifici crollati. FOTO

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Sono almeno 15 finora le vittime accertate della potente scossa con epicentro al largo delle coste del Paese asiatico. Numerosi gli edifici crollati, sui social le immagini di un fast food ridotto in macerie. I feriti sarebbero oltre 100

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