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Xi Jinping in Corea del Nord per incontrare Kim-Jong Un: amicizia invincibile con la Cina

Mondo

Il leader cinese è arrivato a Pyongyang per la sua prima visita ufficiale in Corea del Nord dal 2019. Xi. Terrà colloqui con Kim Jong Un durante la sua visita di due giorni

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Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, per la sua prima visita ufficiale in Corea del Nord dal 2019.

Xi, che terrà colloqui con Kim Jong Un durante la sua visita di due giorni, ha elogiato l'amicizia "invincibile" tra i due Paesi alleati sul quotidiano del partito al potere in Corea del Nord, come riporta l'Afp. "Non importa come cambino i tempi o come si evolva la situazione internazionale, la tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord è sempre invincibile", ha dichiarato Xi Jinping in prima pagina sul Rodong Sinmun, il giornale ufficiale del Partito dei Lavoratori di Corea.

La sua visita sarà la prima dal 2019 e segue quella in cui ha ospitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a maggio.

CHINA NORTH KOREA DIPLOMACY - ©Ansa

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