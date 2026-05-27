L’account X della serie ha annunciato ufficialmente l’arrivo di “Jujutsu Kaisen World”, un grande evento esperienziale destinato a partire il 7 agosto 2026 da Ikebukuro, a Tokyo, per poi proseguire verso Osaka, Hakata e Yokohama. E la speranza dell'annuncio di un seguito cresce negli animi degli appassionati

Quando il manga principale di Jujutsu Kaisen si è concluso nel 2024, una parte consistente della fanbase ha avuto la percezione di trovarsi di fronte alla chiusura di un’epoca. Tuttavia, l’evoluzione successiva del franchise ha seguito una traiettoria inattesa: più la serializzazione si allontanava dal suo epilogo, più l’universo narrativo appariva in fase di espansione. Un fenomeno che, per intensità e dinamica, richiama l’idea di un Dominio sempre più esteso. Ed è qui che si inserisce un nuovo evento ufficiale che promette ulteriori sviluppi del brand in molteplici formati e contenuti. L’account X della serie ha annunciato ufficialmente l’arrivo di “Jujutsu Kaisen World”, un grande evento esperienziale destinato a partire il 7 agosto 2026 da Ikebukuro, a Tokyo, per poi proseguire verso Osaka, Hakata e Yokohama. L’impostazione dell’iniziativa punta a trasformare l’universo narrativo in uno spazio fisicamente esplorabile dai visitatori. L’evento includerà merchandise esclusivi, mini giochi, attrazioni tematiche e installazioni dedicate ai personaggi più popolari dell’opera. L’ingresso sarà gratuito, mentre ulteriori informazioni verranno diffuse nei mesi successivi all’annuncio.

Un fenomeno culturale che non perde centralità Negli ultimi anni, poche opere anime sono riuscite a esercitare sul web un impatto paragonabile a quello di Jujutsu Kaisen. Meme, teorie, discussioni sui combattimenti e analisi incessanti del finale del manga hanno contribuito a mantenere il franchise costantemente al centro del dibattito online. Creato da Gege Akutami, il titolo continua a comportarsi come una presenza narrativa ancora pienamente attiva, nonostante la conclusione della storia principale. In questo clima di attenzione persistente si inserisce il nuovo annuncio, che conferma la volontà di mantenere vivo l’interesse attorno al franchise attraverso iniziative sempre più articolate. Approfondimento Jujutsu Kaisen 3, dove vedere la serie anime

Il 2026 e il ruolo centrale dell’anime Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per la serie: l’adattamento animato celebra infatti il suo quinto anniversario. Lo studio MAPPA sembra intenzionato a valorizzare questo traguardo, trattando Jujutsu Kaisen come uno dei pilastri fondamentali del proprio catalogo produttivo. Parallelamente, il fandom continua a dimostrare una forte attaccabilità emotiva nei confronti dell’opera, senza alcuna intenzione di distaccarsene. Tra sequel e nuovi percorsi narrativi L’attenzione si è recentemente concentrata anche su Jujutsu Kaisen Modulo, il sequel breve scritto da Gege Akutami e illustrato da Yuji Iwasaki. Nato inizialmente come progetto descritto come “laterale”, il manga ha rapidamente attirato un interesse significativo, anche per via della sua collocazione temporale successiva al finale divisivo della serie principale. L’opera sembra aver intercettato il bisogno del pubblico di rimanere ancora ancorato a quell’universo narrativo, anche solo per un numero limitato di capitoli aggiuntivi. Approfondimento Jujutsu Kaisen: Esecuzione, trama e cosa sapere del film d'animazione

L’evoluzione dell’anime: verso il Culling Game Nel frattempo, l’adattamento animato prosegue il suo percorso narrativo verso uno degli archi più intensi dell’intera storia: il Culling Game. In questa fase, gli studenti guidati da Gojo vengono coinvolti in una battaglia sempre più estrema, strutturata come una vera e propria battle royale che evolve rapidamente in un’esperienza psicologicamente sempre più opprimente. Dopo gli eventi di Shibuya, la serie ha subito una trasformazione netta nel tono: dalle dinamiche scolastiche si è passati a una dimensione dominata da disperazione e tensione crescente. Per chi conosce il manga, la consapevolezza è chiara: gli sviluppi più duri devono ancora arrivare. Approfondimento Jujutsu Kaisen: il trailer del film d'animazione al cinema

Il sequel e le prospettive di adattamento Il progetto Jujutsu Kaisen Modulo è già completato in Giappone e l’attenzione dei fan si sta spostando verso una possibile trasposizione animata. Un’ipotesi alimentata anche dal video promozionale diffuso da MAPPA in occasione dell’uscita dell’ultimo volume. Nonostante non vi sia ancora alcuna conferma ufficiale, la strategia comunicativa dello studio suggerisce un interesse concreto nel valorizzare ulteriormente il materiale, soprattutto considerando il forte riscontro ottenuto. Approfondimento Jujutsu Kaisen, cosa sapere sul film al cinema

Un nuovo tassello narrativo tra horror e novel L’espansione dell’universo narrativo passa anche attraverso un nuovo spin-off novel, supervisionato direttamente da Gege Akutami e affidato alla scrittura dell’autore horror Yumeaki Hirayama. I dettagli dell’opera rimangono ancora riservati, ma la scelta di coinvolgere uno scrittore profondamente legato al genere horror appare coerente con l’identità più oscura e disturbante che caratterizza la serie fin dalle sue origini. Approfondimento Crunchyroll Anime Awards 2026, trionfa My Hero Academia