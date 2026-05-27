Dopo aver annunciato una nuova fase del proprio percorso artistico e in attesa del tour estivo il cui debutto è fissato per il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona, la cantante di Maratea sfoggia il suo nuovo hairstyle su Tik Tok e i fan apprezzano
Dopo aver recentemente annunciato una nuova fase del proprio percorso artistico e reduce da una tournée primaverile nei principali teatri italiani, Angelina Mango si sta preparando per il suo attesissimo tour estivo e quale miglior modo per accogliere la nuova stagione se non con un nuovo, nuovissimo look?
La cantante di Maratea è tornata con ritrovata freschezza anche sui social, dove sta facendo il pieno di apprezzamenti, oltre che di like, arrivando su Tik Tok a un milione di clic nel giro di ventiquattro ore. Nel video la si vede con un abito lungo di colore verde, camicia a quadri bianchi e verdi con le maniche lunghe, mise che abbina a un taglio di capelli decisamente cool, che frangia ed effetto bagnato valorizzano. L'hairstyle piace e convince i fan.
Il tour estivo: tutte le date dei concerti
Il calendario della tournée estiva di Angelina Mango si articola in nove appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto 2026. Il debutto è fissato per il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona. A seguire, Angelina Mango sarà in scena il 20 luglio al Belvedere di San Leucio di Caserta, il 22 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina.
Il percorso proseguirà il 28 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati e il 30 luglio all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) di Roma. Le ultime tappe sono previste il 2 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello, il 5 agosto presso La Rocca di Assisi e l’8 agosto alla Cava del Sole di Matera, dove si chiuderà il tour.
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