Dopo aver annunciato una nuova fase del proprio percorso artistico e in attesa del tour estivo il cui debutto è fissato per il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona, la cantante di Maratea sfoggia il suo nuovo hairstyle su Tik Tok e i fan apprezzano

Dopo aver recentemente annunciato una nuova fase del proprio percorso artistico e reduce da una tournée primaverile nei principali teatri italiani, Angelina Mango si sta preparando per il suo attesissimo tour estivo e quale miglior modo per accogliere la nuova stagione se non con un nuovo, nuovissimo look?



La cantante di Maratea è tornata con ritrovata freschezza anche sui social, dove sta facendo il pieno di apprezzamenti, oltre che di like, arrivando su Tik Tok a un milione di clic nel giro di ventiquattro ore. Nel video la si vede con un abito lungo di colore verde, camicia a quadri bianchi e verdi con le maniche lunghe, mise che abbina a un taglio di capelli decisamente cool, che frangia ed effetto bagnato valorizzano. L'hairstyle piace e convince i fan.