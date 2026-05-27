Matthew McConaughey e Zoe Saldaña attesi a Iseo per il film Positano

La mattinata di ieri, 26 maggio 2026, ha visto Iseo, in provincia di Brescia, tramutarsi in un set cinematografico a cielo aperto per l’avvio delle riprese di una nuova produzione internazionale firmata Netflix, affidata alla regia di Daniel Roher, già vincitore del premio Oscar nel 2023 per il documentario Navalny. L’evento ha comportato una significativa riorganizzazione del centro storico, sottoposto a blocchi e misure di sicurezza rafforzate

Nella mattinata di ieri, martedì 26 maggio 2026, Iseo, in provincia di Brescia, si è trasformata in un set cinematografico a cielo aperto per l’avvio delle riprese di Positano, nuova produzione internazionale firmata Netflix e affidata alla regia di Daniel Roher, già vincitore del premio Oscar nel 2023 per il documentario Navalny. Il film vede come protagonisti - già annunciati - le star di Hollywood Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, il che fa ben comprendere come l'evento abbia comportato una significativa riorganizzazione del centro storico, sottoposto a blocchi e misure di sicurezza rafforzate per garantire la massima riservatezza possibile alla lavorazione... Eppure pare che, per adesso, le due mega star hollywoodiane non siano ancora presenti sul set in questione, forse attese nelle prossime ore. E a Iseo è quindi partita la "caccia ai Vip".

Il debutto delle riprese nel cuore di Iseo Il primo “ciak” del film è stato battuto proprio nella mattina di ieri, 26 maggio, segnando l’inizio ufficiale della produzione targata Netflix e sviluppata da Wildside. L’intero centro di Iseo è stato interessato dalle attività cinematografiche, con un’attenzione particolare rivolta alla gestione degli spazi urbani e alla tutela del set. La regia di Daniel Roher rappresenta uno degli elementi di maggiore rilievo del progetto, mentre resta avvolta nel riserbo la situazione legata alla presenza sul posto dei protagonisti, i sopracitati Matthew McConaughey e Zoe Saldaña. Secondo le prime informazioni circolate, i due attori hollywoodiani non sarebbero attualmente presenti sul set lacustre, nonostante il loro coinvolgimento nella pellicola. Altri rumors, invece, li vorrebbero già sul posto, anche se per adesso mai avvistati né da fan né da paparazzi. Approfondimento Zoe Saldana è diventata l'attrice con i maggiori incassi di sempre

Una città blindata tra sicurezza e curiosità L’intera area interessata dalle riprese è stata sottoposta a un controllo particolarmente stringente. Il cuore del borgo è stato trasformato in una zona riservata alla produzione, con un dispositivo di sicurezza definito imponente, pensato per preservare la riservatezza delle lavorazioni. Il porto, piazza Garibaldi, largo Zanardelli, via Dante Alighieri, piazza Statuto, via Mirolte, oltre ai vicoli caratteristici di Portelle e Ombra, sono stati inclusi nel perimetro del set. La trasformazione ha coinvolto anche altri punti simbolici del centro storico, completamente adattati alle esigenze della produzione cinematografica. Approfondimento Matthew McConaughey con "The Art of Livin" si trasforma in guru

Il centro storico tra cinema e mobilità interrotta La presenza della troupe ha portato a una vera e propria occupazione tecnica del tessuto urbano, con centinaia di comparse, operatori e tecnici impegnati nelle riprese. Le strade del centro storico sono state chiuse o rese temporaneamente inaccessibili, con conseguenti modifiche alla viabilità. Tra le sequenze più attese emergono indiscrezioni relative a un inseguimento automobilistico particolarmente complesso, che dovrebbe culminare in un incidente simulato. Le riprese prevedono il passaggio dei veicoli sotto i portici neoclassici di Palazzo Vantini, sede del municipio di Iseo, elemento architettonico centrale nella scenografia urbana della produzione. Approfondimento Oscar 2025, chi è Marco Perego, il marito italiano di Zoe Saldana

Tra entusiasmo pubblico e inevitabili disagi La trasformazione del centro cittadino ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, alcuni residenti hanno manifestato un certo malcontento per le restrizioni alla circolazione e le modifiche alla quotidianità urbana; dall’altro, l’atmosfera generale è stata caratterizzata da un forte entusiasmo. Numerosi curiosi, appassionati di cinema e turisti si sono radunati a Iseo nel tentativo di assistere da vicino alle riprese o intravedere i protagonisti e le maestranze al lavoro, nascosti tra portici, negozi e punti strategici del centro. L’iniziativa viene letta anche come un’importante occasione di visibilità per il territorio, con potenziali ricadute in termini di promozione turistica. Approfondimento Matthew McConaughey sta preparando la corsa alla Casa Bianca nel 2028

Il progetto produttivo sul territorio del Sebino Il piano di lavorazione della casa di produzione Wildside non si limita a Iseo. Le attività erano già iniziate il giorno precedente a Tavernola Bergamasca e proseguiranno fino ai primi giorni di giugno, coinvolgendo diverse località del lago d’Iseo. Tra le aree interessate figurano l’orrido del Bogn, la strada statale 469 e una delle isole minori del lago, situata nei pressi di Monte Isola. Le riprese toccheranno inoltre Marone, con sequenze previste sul lungolago e in direzione di Zone, delineando un ampio itinerario cinematografico che attraversa l’intero comprensorio del Sebino. Approfondimento Avatar 2, Zoe Saldana ha trattenuto il fiato per 5 minuti sott'acqua