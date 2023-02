Matthew McConaughey sta preparando la corsa alla Casa Bianca nel 2028

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo l’appello lanciato lo scorso giugno contro le stragi da armi da fuoco negli Stati Uniti, seguito alla sparatoria nella scuola elementare della città natale di Uvalde in Texas, Matthew McCounaughey sembra intenzionato a ritornare alla Casa Bianca, stavolta come Presidente, nel 2028. Alcune fonti hanno infatti rivelato ai media statunitensi che l’attore, vincitore del premio Oscar come Miglior attore protagonista per l’interpretazione di un cowboy affetto da Aids nel film Dallas Buyers Club, ha già organizzato una squadra per gestire le finanze e la strategia per proporre una candidatura fra sei anni, progetto ancor più ambizioso della corsa per la carica di governatore del Texas ipotizzata nel 2021. Le fonti non hanno tuttavia chiarito nè con quale partito McConaughey intenda scendere in campo, né se voglia correre da indipendente.