Dopo una lunga relazione con Sandra Bullock, dopo brevi flirt con Ashley Judd e Salli Richardson, e dopo l’anno trascorso al fianco di Penélope Cruz (conosciuta sul set di “Sahara”), il 9 giugno 2012 Matthew McConaughey ha sposato Camila Alves.

Chi è Camila Alves

Nata a Belo Horizonte (città del Brasile capitale dello Stato del Minas Gerais, abitata da moltissimi oriundi italiani) il 28 gennaio 1982, Camila Alves è una modella e una stilista brasiliana naturalizzata statunitense. La mamma è un’artista, il papà un agricoltore e lei - dopo un’infanzia trascorsa tra le spiagge di Bahia e le campagne di Minas Gerais - a 15 anni va in visita ad uno zio di Los Angeles e sceglie di restare lì, in quella città degli Stati Uniti dove tutto è possibile e i sogni si realizzano.

Inizialmente, Camila Alves lavora come donna delle pulizie e come cameriera, per poi trasferirsi a 19 anni a New York per intraprendere la carriera di modella. Protagonista di campagne pubblicitarie per Billabong, Chopard, Christian Dior Cosmetics, Datelli, Harley-Davidson, Levi's, Mango, Neiman Marcus, Pinko, Shell e Target, posa per Maxim ed Elle e sfila durante diversi show. Nel 2010 conduce il programma “Shear Genius” su Bravo e, successivamente, insieme alla mamma lancia una linea di borse.

Profondamente ancorata alle sue radici brasiliane, la Alves ha la doppia cittadinanza ed è innamoratissima di quel Texas in cui vive. «Le opportunità che questo Paese offre, e le persone che lo abitano, mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi», ha dichiarato nel corso di un’intervista a Ocean Drive. La sua passione più grande? Quella per il cibo. «Il mio piatto preferito sono i fagioli a cottura lenta. Ne ho sempre una pentola sul fornello, o una bella scorta nel congelatore. È un piatto semplice, pieno di fibre e proteine: mi riporta in Brasile. Adoro proporre ai miei figli quei piatti deliziosi e nutrienti coi quali sono cresciuta. Anche se loro preferiscono il pollo al miele», ha rivelato in passato. Socia e direttrice di Yummy Spoonfuls, azienda di alimenti bio per neonati, sta provando a rivoluzionare il settore, per far capire ai genitori americani l’importanza di un’alimentazione sana.

La storia con Matthew McConaughey

Camila Alves incontra Matthew McConaughey (ora nelle sale con “Serenity - L’isola dell’inganno”) in un nightclub di Los Angeles, ma non ne resta subito impressionata. La prima notte a casa dell’attore, Camila la trascorre nella stanza degli ospiti; non gli dà neppure un bacio, e si fa pregare per un secondo appuntamento. Un secondo appuntamento da cui sarebbe poi nata una splendida storia d’amore, coronata da tre figli (Levi nel 2008, Vida nel 2010 e Livingston nel 2012) e da un matrimonio celebrato il 9 giugno 2012, quando la modella era ormai in attesa del terzo bambino.

«Dovevo arrivare al punto in cui vedevo il matrimonio come qualcosa in più di una cosa da fare, volevo desiderarlo davvero. Abbiamo parlato con il nostro pastore e, alla fine, abbiamo deciso di stringere un patto con Dio», ha dichiarato McConaughey a proposito di un matrimonio arrivato dopo sei anni. Un matrimonio che li vede oggi più uniti che mai, tra la loro quotidianità ad Austin (Texas) e i tanti progetti di volontariato che li vedono impegnati insieme.