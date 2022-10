Avatar 2, Zoe Saldana ha trattenuto il fiato per 5 minuti sott'acqua

Kate Winslet ha lasciato cast e troupe di Avatar: La Via dell’Acqua senza parole quando ha trattenuto il respiro sott’acqua per sette minuti durante le riprese, ma Zoe Saldana non è stata da meno. Il regista James Cameron ha fatto allenare duramente i suoi attori grazie alla collaborazione dei migliori specialisti di apnea del mondo per poter filmare lunghe scene sott’acqua. Sigourney Weaver ha trattenuto il respiro fino a sei minuti e mezzo e Zoe Saldana per ben cinque minuti.

" Sono molto competitiva , ma abbiamo avuto un'attrice vincitrice di un Oscar nel nostro cast che ha tenuto l’apnea per sette minuti" ha detto Saldana al New York Times. “Io ho fatto quasi cinque minuti e lo considero un grande risultato”. "Cinque minuti sono tantissimi" ha aggiunto Cameron. "Sigourney ne ha fatti sei e mezzo”. La Weaver ha detto di aver sorpreso la sua insegnante trattenendo il respiro per così tanto tempo, aggiungendo: "Ha detto di sbarazzarsi dell’istinto di mammifero che ti fa dire: 'Oh mio Dio, la mia faccia è in acqua'. Quindi passi diversi minuti a mettere il tuo corpo di nuovo in quell'elemento e lasciare che quei sentimenti da persona terrestre si dissolvano”.

Sette minuti di Kate Winslet

"Kate è un demone per la preparazione, quindi si è attaccata all'apnea come qualcosa su cui costruire il suo personaggio" ha detto James Cameron al Times. "Il personaggio di Kate è una persona cresciuta sott'acqua come un Na'vi adattato all'oceano: sono così fisicamente diversi dai Na'vi della foresta, che li classificheremmo quasi come una sottospecie. Quindi doveva essere assolutamente calma sott'acqua e si è scoperto che era per lei del tutto naturale”. Cameron ha girato la maggior parte di Avatar: La Via dell’Acqua in grandi serbatoi d'acqua in modo che le sue scene subacquee non risultassero finte. In altre parole, le scene subacquee di Avatar non sembrano scene subacquee stile Aquaman o dell'imminente La Sirenetta della Disney.

Realismo subacqueo

James Cameron ha sempre sorpreso per i suoi metodi dietro la macchina da presa e le tecniche straordinarie e innovative per realizzare film strabilianti per stupire il pubblico e lasciarlo a bocca aperta. “Non vorrei che sembri che le persone siano sott'acqua, devono essere sott'acqua" ha detto Cameron. “Se stessi facendo un western, saresti fuori a imparare a cavalcare. Sapevo che Sam era un surfista, ma Sigourney, Zoe e gli altri non erano persone particolarmente orientate all'oceano. Quindi sono stato molto preciso su ciò che viene richiesto e abbiamo avuto i migliori specialisti di apnea del mondo per discuterne” ha aggiunto.