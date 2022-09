Avatar: La via dell'acqua, una nuova foto anticipa l'uscita del film

Avatar: La Via dell’Acqua sbarcherà al cinema a dicembre

20th Century ha condiviso una nuova immagine dell’atteso Avatar: La Via dell’Acqua , il sequel del film campione di incassi diretto da James Cameron .

A distanza di circa tredici anni dall’uscita della pellicola entrata nella storia del cinema, Sam Worthington e Zoe Saldana si preparano per regalare nuove emozioni agli spettatori.

L’arrivo del film Avatar: La Via dell’Acqua nelle sale cinematografiche è fissata per la fine dell’anno, più precisamente per il mese di dicembre.