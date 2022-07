Avatar, una nuovo foto inedita del sequel

Il 14 dicembre 2022 Avatar: La Via Dell’Acqua , diretto da James Cameron , farà il suo atteso arrivo nelle sale cinematografiche italiane, nel frattempo Empire Magazine ha condiviso una foto inedita della pellicola fornendo un nuovo sguardo sul lavoro.

Poco fa Empire Magazine ha regalato al pubblico un nuovo scatto tratto da Avatar: La Via Dell’Acqua in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 390.000 follower .

La pellicola, in arrivo dopo tredici anni dal primo capitolo iconico, ha richiesto un grande lavoro di produzione, come raccontato anche da Zoe Saldana in un’intervista rilasciata al magazine Entertainment Weekly: “Quando devo interpretare Neytiri, è molto di più di fare delle prove".

L'attrice, classe 1978, ha proseguito: "Sono mesi di allenamento, non soltanto facendo le prove con il tuo regista, ma esercitazioni con coach del movimento e viaggi nella giunga per imparare a sentire cosa vuol dire prepararsi del cibo con gli elementi che ti circondano”.