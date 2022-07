James Cameron: "Non credo che dirigerò Avatar 4 e 5"

James Cameron non dirigerà Avatar 4 e 5

“I film di Avatar assorbono molto – ha spiegato James Cameron ad Empire. “Ho altre cose che sto sviluppando che sono molto eccitanti. Penso che eventualmente col tempo, non so se dopo il terzo o il quarto, passerò il testimone a un regista di cui mi fido, così che possa dedicarmi ad altre cose che mi interessano. Oppure no, non lo so ancora”. Insomma, non è detto che succeda, ma è probabile che il regista Premio Oscar lasci la regia della saga dopo il terzo o quarto capitolo. “Tutto quello che ho bisogno di dire su famiglia, sostenibilità, clima, mondo naturale, i temi che per me sono importanti nella vita reale, posso dirlo su questa tela – ha continuato poi il regista 67enne - Sono diventato sempre più entusiasta lungo il percorso”. Cameron ha spiegato che Avatar 4 è il capitolo che lo preoccupa di più e che quindi non sa se ci sarà ancora lui dietro la macchina da presa. La sua speranza, comunque, è quella di riuscire “a fare il quarto e il quinto perché è un’unica grande storia, alla fine”. Probabilmente la presenza di Cameron dipenderà anche dal successo al botteghino dei sequel di Avatar. Già un anno fa il cineasta aveva dichiarato: “Forse i numeri ottenuti con il primo non si vedranno mai più? Chi lo può sapere?”.