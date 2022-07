Il 14 dicembre 2022 in Italia il sequel di Avatar, cioè Avatar – La via dell’acqua, con James Cameron che torna a dirigere Kate Winslet. L’attrice interpreterà la guerriera Na’vi Ronal Condividi

Dopo lo straordinario successo del 2009, che ha portato alla conquista di tre premi Oscar per la Miglior fotografia, Miglior scenografia e i Migliori effetti speciali, Avatar si appresta a tornare sul grande schermo con un sequel. La data da cerchiare in rosso è il 14 dicembre, quando uscirà in Italia il secondo capitolo della pellicola diretta ancora una volta da James Cameron.

Il ruolo di Kate Winslet e la prima foto ufficiale approfondimento Kate Winslet sarà nella terza stagione della serie antologica “I Am…” A distanza di 25 anni da Titanic, James Cameron torna a lavorare con Kate Winslet, in un film completamente differente rispetto al kolossal del 1997. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la rivista Empire Magazine ha reso nota la prima foto ufficiale di Kate Winslet nei panni della guerriera Na’vi Ronal, caratterizzata come quelle della sua razza dalla pelle blu e con una sorta di unicorno sopra la sua testa. Ronal avrà un ruolo molto importante nel lungometraggio, dal momento che abita nelle secche degli oceani di Pandora, il pianeta dove è ambientato il film, e guida la tribù dei Metkayina. Kate Winslet non è l’unica new entry della pellicola, che vedrà anche altri volti celebri come Michelle Yeoh, Vin Diesel, Cliff Curtis, Edie Falco e Jemaine Clement, i cui ruoli però non sono ancora stati resi noti. Presenti anche alcuni protagonisti già visto nel 2009 come Zoe Saldana, nei panni di Neytiri, Sam Worthington e Sigourney Weaver. Avatar – La via dell’acqua (o Avatar 2) è ambientato più di un decennio dopo le vicende del primo film. Al centro della trama la storia della famiglia Sully, che deve lottare con tutto ciò che la vita mette loro di fronte, tra battaglie e tragedie.

