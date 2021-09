Emmy 2021, Kate Winslet: "Un premio per tutte le donne, fiera di voi"

Emmy 2021 come miglior attrice in una miniserie per Omicidio a Easttown, Kate Winslet non è certo poco abituata ai premi e alle statuette che costellano la sua splendida carriera: un premio Oscar, tre BAFTA Awards, quattro Golden Globes, per non parlare delle decine di nomination... Il suo ultimo Emmy risaliva al 2011 per Mildred Pierce, e così Kate è stata ben felice di riceverne un secondo, dieci anni dopo, per quello che considera il miglior ruolo dell'intera carriera.

“Sono stata sveglia tutta la notte a leggere la sceneggiatura, in quei giorni stavo lavorando a un altro progetto ma ho deciso di interromperlo per concentrarmi sulla lettura”, ha confessato dal palco dell'Event Deck di Los Angeles. Così si è rivolta all'autore Brad Ingelsby: “Hai creato una donna di mezza età meravigliosamente imperfetta e così facendo hai legittimato tutte noi donne. In un periodo difficile come questo, Omicidio a Easttown ha riunito le persone, portandole a discutere anche di qualcos'altro che non fosse la pandemia”. Un ritratto di donna forte, indipendente e al contempo problematica, che calza a pennello per un personaggio come Kate Winslet che non ha mai fatto mistero di essere lontana mille miglia dall'immagine ricorrente dell'attrice hollywoodiana, schiava della chirurgia e dei ritocchi reali o virtuali. L'affetto per le proprie rughe e i chili di troppo ha reso Kate Winslet una delle attrici più amate anche dalle sue colleghe, a cui dal palco ha dedicato il premio, parlando di solidarietà femminile: “Una caratteristica di noi donne dev'essere quella di supportarci a vicenda, e io sono fiera di tutte voi".