Kate Winslet sarà nella terza stagione della serie antologica “I Am…”

Dopo la serie di grande successo Omicidio a Easttown, Kate Winslet farà parte del cast di un episodio di I Am Condividi

Kate Winslet ci ha preso gusto e, dopo il grandissimo successo della serie Omicidio a Easttown, l’attrice tornerà sul piccolo schermo in uno degli episodi della terza stagione di I Am. L’interprete di film indimenticabili, da Titanic a Revolutionary Road, sarà presente in un episodio della serie che, come già accaduto in precedenza, durerà tanto quanto un film. La serie, realizzata da Channel 4 e scritta e diretta da Dominic Savage, ha una particolarità: ogni puntata ha per protagonista un’attrice diversa, che partecipa anche alla stesura della sceneggiatura.

Kate Winslet recita al fianco della figlia in I am Ruth approfondimento Omicidio a Easttown, il trailer della serie tv con Kate Winslet L’episodio in cui la Winslet veste i panni della protagonista si chiamerà I Am Ruth e vedrà la partecipazione della figlia dell’attrice, la giovanissima Mia Threapleton. Le riprese dovrebbero cominciare verso la fine di aprile, ma al momento non sono trapelate ulteriori notizie in merito al cast che affiancherà Kate Winslet sul set.



Le stagioni precedenti di I Am approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO La serie tv ha fatto il suo debutto nel 2019, su Channel 4, e ha ottenuto un grande successo di pubblico. Le stagioni già rilasciate sono due, ognuna delle quali è formata da tre episodi auto conclusivi. Il regista ha scelto di scrivere insieme alle diverse protagoniste dei singoli episodi la sceneggiatura, lasciando anche molto spazio all’improvvisazione. In merito alla prestigiosa presenza di Kate Winslet, il regista Dominic Savage si è detto “Molto felice della collaborazione. Sono onorato di poter lavorare al fianco di Kate Winslet per la terza stagione di I Am. Kate è una vera e propria leggenda, un’attrice di grande talento. Non vedo l’ora di poter iniziare a girare con lei, per portare alla luce una storia unica e ricca di emozioni.” Anche la Winslet si è detta soddisfatta: “Dominic è un vero genio, l’ho sempre ammirato. In particolare, amo il suo modo di raccontare storie vere. Le serie tv di origine britannica stanno vivendo un periodo d’oro e mi sento eccitata nel riuscire a fare parte di questa grande comunità artistica”. L’attrice, grazie alla serie Omicidio a Easttown, è riuscita a portare a casa molti premi prestigiosi, tra cui un Emmy Award, il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award, merito di un talento straordinario.