Omicidio a Easttown, il trailer della serie tv con Kate Winslet

Arriverà su Sky Atlantic il 9 giugno (disponibile anche on demand e in streaming su NOW) 'Omicidio a Easttown', l'attesissima miniserie targata HBO che segna il ritorno di Kate Winslet sul piccolo schermo Condividi:

Arriverà su Sky e NOW il 9 giugno, come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, uno fra i titoli più attesi dell’anno, la miniserie HBO OMICIDIO A EASTTOWN, con Kate Winslet. Nella serie, in sette episodi, di cui è anche produttrice, l’attrice premio Oscar per The Reader – A voce alta interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. Un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente.

Omicidio a Easttown, di cosa parla la serie tv approfondimento Le migliori serie tv da vedere a maggio La storia di Omicidio a Easttown (titolo originale Mare of Easttown), che si inserisce alla perfezione nella categoria “small town mystery”, è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Al centro troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità. In un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere…o forse sì?