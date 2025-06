Mariah Carey annuncia l'arrivo di un nuovo album

Venerdì 6 giugno la voce di We Belong Together pubblicherà il primo singolo estratto dal suo sedicesimo album in arrivo prossimamente sul mercato

Mariah Carey è pronta al grande ritorno. L’iconica artista statunitense ha sorpreso il pubblico annunciando un nuovo album, in uscita a circa sette anni di distanza dal precedente Caution, distribuito nel novembre del 2018. La voce di We Belong Together alzerà il sipario sul progetto con il primo singolo in arrivo venerdì 6 giugno.

mariah carey, l'annuncio su instagram Un annuncio che ha lasciato il pubblico sorpreso, Mariah Carey è pronta a un ritorno trionfale. Come annunciato nel breve filmato condiviso sul suo profilo Instagram da oltre quattordici milioni di follower, venerdì 6 giugno l’artista pubblicherà un nuovo singolo. Il brano anticiperà l’arrivo del sedicesimo album, la cui uscita potrebbe avvenire già quest’anno. Approfondimento Mariah Carey vince causa copyright di All I Want for Christmas Is You

Grande curiosità per il ritorno di una delle più grandi artiste della storia. Dopo aver infranto record su record, Mariah Carey (FOTO) si appresta a scrivere nuove pagine della musica. Nel corso della carriera, l’artista ha pubblicato lavori di enorme successo: dal disco omonimo uscito nel 1990 all’acclamato album The Emancipation of Mimi distribuito nel 2005. Spazio anche a singoli di popolarità mondiale, tra i quali Emotions, Without You, Fantasy, It’s Like That, Touch My Body e Obsessed. Approfondimento Mariah Carey, la nuova statua di cera a tema Natale al Madame Tussauds

