Mariah Carey vince causa copyright di All I Want for Christmas Is You

Nel 2023 il cantautore Andy Stone, in arte Vince Vance, aveva accusato la popstar di aver rubato alcuni elementi della sua canzone del 1989 All I Want for Christmas Is You per realizzare la celebre e omonima versione natalizia. Ora un giudice ha respinto la causa

Mariah Carey ha ottenuto una vittoria nella causa per violazione del copyright che il cantautore Andy Stone, in arte Vince Vance, aveva intentato contro di lei nel 2023. Stone aveva infatti accusato la popstar di aver rubato alcuni elementi della sua canzone All I Want for Christmas Is You, che lui aveva pubblicato nel 1989, per realizzare la celebre e omonima versione natalizia, traendo così un ingiusto profitto. Ieri, però, un giudice ha respinto la causa, perché Stone non ha dimostrato che il suo brano del 1989 sia stato effettivamente copiato. Ora il cantautore dovrà anche pagare a Carey le spese legali.