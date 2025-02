Rock and Roll Hall of Fame 2025, i candidati di quest'anno. FOTO

6/15 ©IPA/Fotogramma

Joe Cocker: la voce rauca di Sheffield più iconica della musica soul riceve finalmente una chance per entrare nella Rock & Roll Hall Of Fame. John Robert Cocker, conosciuto come Joe, è famoso soprattutto per le sue reinterpretazioni di brani celebri, per le sue performance dal vivo e per l'uso magistrale del falsetto, che si univa a una voce potente e intensa. Tra le sue performance leggendarie, ricordiamo With a Little Help from My Friends e You Are So Beautiful, due dei tanti titoli con cui Joe Cocker ha emozionato milioni di persone