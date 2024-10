10/11 PH Michael Zorn/Shutterstock via Ipa Fotogramma

Zendaya ha accolto Cher sul palco di Cleveland ma prima del suo arrivo si è fatta carico del discorso in suo onore, un'introduzione condita da tutta la sua ammirazione per la voce di After All. Cher, che ha dimostrato di essere eccellente in ogni campo del mondo dello spettacolo (ha vinto l'Oscar per Stregata dalla Luna), è un'ispirazione per tutte le artiste venute dopo di lei. "Da dove cominciare?", ha detto Zendaya. "Cher non è solo una persona, è una leggenda quanto la sua eredità"