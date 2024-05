cher: “gli uomini della mia età sono tutti morti”

Un'artista che non ha bisogno di presentazioni, un'icona che è passata dal piccolo al grande schermo attraverso ovviamente il mondo della musica. Dal debutto negli anni ’60 all'ultimo album Christmas uscito nell’ottobre del 2023, Cher (FOTO) è tra le artiste di maggior successo di sempre nella storia di Hollywood.

Intervistata da Jennifer Hudson, la voce di Believe ha ripercorso alcuni momenti della sua vita. Durante la chiacchierata, l’artista ha spiegato il motivo per il quale è solita frequentare ragazzi più giovani: “Sono davvero timida quando non sto lavorando, abbastanza timida con gli uomini. E il motivo per il quale frequento ragazzi più giovani è che quelli della mia età, che ora sono tutti morti, avevano paura di avvicinarsi a me. I ragazzi giovani erano gli unici a farlo".

Jennifer Hudson ha commentato come i ragazzi giovani siano più audaci, Cher ha replicato: “Sì, cresciuti da donne come me”.