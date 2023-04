Da Madonna a Cher, 20 star che hanno ammesso di essersi ritoccate.

5/20 ©IPA/Fotogramma

Amy Schumer ha raccontato di essersi sottoposta al trattamento di liposuzione (e di esserne molto felice) in un post condiviso su Instagram. In seguito in un’ intervista rilasciata al magazine The Hollywood Reporter, l'attrice ha precisato: ​"Tutti quelli che come me lavorano davanti alla telecamera fanno questa m....a, ma nessuno lo dice"

