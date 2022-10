11/20 ©Getty

Lars Von Trier vs Bjork in Dancer in the Dark - Il regista danese è famoso per essere molto esigente con i suoi attori, ma il caso più eclatante fu la sua collaborazione con Bjork in Dancer in the Dark. La cantante islandese odiava lavorare con il regista così tanto che una volta anziché salutarlo sputò per terra in segno di disprezzo

Uno sguardo dietro le quinte, 50 foto dai set dei film più belli