E se Lady Gaga, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Tom Cruise avessero abbandonato il mondo dello spettacolo per scegliere di fare altro, come sarebbero oggi? Detto, fatto. L'artista Danny Evans con il suo progetto Planet Hiltron (qui il link) ha cercato di rispondere immaginando attori e cantanti famosi con un look piuttosto semplice, ottenendo risultati davvero esilaranti. Vedere per credere