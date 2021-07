Fratelli e sorelle delle star, guarda chi si somiglia e chi no

4/27 Fonte Instagram

Sara è la sorella minore di Simona Ventura. Come quest'ultima è appassionata dal mondo dello spettacolo, dove compie le prime esperienze per “Sei Milano” e poi arrivare alla corte di Biscardi nello storico “Processo Del Lunedì”. E' apparsa come inviata di “Fuego!” e “La Vita In Diretta”: per un periodo si occupa anche di ristorazione, prendendo in gestione il ristorante Satin della sorella. Nel 2002, intraprende la carriera radiofonica conducendo diverse trasmissioni su RTL 102.5 e su RTL Television

