Germania anno zero - Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ultimo film della trilogia neorealista di Rossellini, Germania anno zero, anch'esso per la prima volta in streaming, è ambientato tra le macerie della Berlino postbellica. Protagonista è Edmund, un ragazzino che cerca di sopravvivere in una città distrutta, tra fame, disperazione e ideologie che non muoiono