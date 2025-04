Porco Rosso, il 25 aprile in sala con il film d'animazione di Miyazaki

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il capolavoro dell'animazione giapponese sarà protagonista di un ciclo di proiezioni speciali il 25 aprile, in diverse città italiane, da Napoli a Torino. L’iniziativa, promossa da Lucky Red, si inserisce nelle celebrazioni per una delle date più significative della storia italiana, offrendo al pubblico un’opera che, pur parlando di aviazione e avventure nei cieli dell’Adriatico, fa risuonare i temi della resistenza, della scelta individuale e della libertà