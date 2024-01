5/12 ©Webphoto

Il mio vicino Totoro (Tonari no Totoro) è un film d'animazione del 1988 scritto e diretto da Hayao Miyazaki; prodotto dallo Studio Ghibli e distribuito dalla Toho. Racconta di due giovani sorelle, Satsuki e Mei, che si trasferiscono insieme al padre in un paesino di campagna per andare a vivere più vicini alla madre delle bambine, ricoverata in ospedale. Faranno la conoscenza di esseri soprannaturali, tra cui Totoro. Il film è disponibile su Netflix



