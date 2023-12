Il Viaggio di Shuna, il Miyazaki inedito portato in Italia da BAO

Il manga pubblicato in Giappone nel 1983 arriva da noi 40 anni più tardi. Un fumetto decisamente sui generis, che limita al massimo vignette e balloon, lasciando tanto spazio a splash page e didascalie, per esaltare il tratto del maestro del disegno e dell'animazione ascolta articolo

Tutto il mondo conosce l’Hayao Miyazaki animatore, i capolavori dello studio Ghibli, La Città Incantata, Porco Rosso, Il Castello Errante di Howl. Ma il Miyazaki mangaka, almeno in Italia, è stato per lungo tempo e rimane ancora oggi affare di nicchia, con la grande maggioranza delle sue opere ancora inedita da noi, fatta eccezione per Nausicaa della Valle del Vento e, da una manciata di mesi, Il Viaggio di Shuna. Un'opera peculiare Sostanzialmente contemporaneo al più noto Nausicaa (dal quale è tratto l’omonimo anime) Il Viaggio di Shuna è stato pubblicato in Giappone nel 1983 ed è approdato nel nostro Paese a ottobre, pubblicato da BAO Publishing (cartonato, 152 pagine a colori, 23 euro), presentandosi come un’opera del tutto peculiare nel panorama del manga e del fumetto più in generale.

Shuna no Tabi (Shuna's Journey) Copyright © 1983 Studio Ghibli All rights reserved. First published in Japan by Tokuma Shoten Co., Ltd. Contract arranged through Sylvain Coissard Agency, France

Racconta la storia del principe Shuna che, per salvare il suo popolo dalla carestia, si imbarca in un lungo viaggio alla ricerca dei semi di una leggendaria pianta capace di crescere anche nelle situazioni climatiche più rigide e complesse. Per compiere la sua missione, Shuna dovrà incontrarsi e scontrarsi con altri popoli, affrontare pericoli, combattere ingiustizie e innamorarsi. Lo stile e le tematiche Se dal punto di vista narrativo Il Viaggio di Shuna ripropone il topos del viaggio dell'eroe essendo allo stesso tempo racconto di formazione che mette alla luce tematiche come il sacrificio, la collaborazione, la lotta per la sopravvivenza e l'orrore dello schiavismo, l'ambientalismo e l'amore, sotto il profilo grafico e stilistico presenta caratteristiche decisamente particolari. Il manga, infatti, si differenzia dalla gran parte della produzione fumettistica sotto diversi aspetti come la preponderanza delle didascalie, la rarità dei balloon, la forte presenza di splash e doppie splash con limitato utilizzo della tavola tagliata in vignette.

