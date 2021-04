Nausicaa della Valle del vento, Hideaki Anno vorrebbe un live action

La pellicola dedicata al personaggio di Nausicaa è un adattamento per il grande schermo di una sezione dell’omonimo manga di Miyazaki. Un vero e proprio capolavoro, che trova spazio in molte classifiche dedicate ai migliori film d’animazione mai realizzati nella storia del cinema.

approfondimento

Una storia tremendamente attuale, che potrebbe facilmente essere adattata per un pubblico odierno. È quello che pare aver pensato Hideaki Anno, celebre regista, animatore e sceneggiatore giapponese. Il suo nome è legato indissolubilmente a “Evangelion”, progetto televisivo e cinematografico cult. Nel 2016 ha esaltato pubblico e critica con “Shin Godzilla” e ha annunciato, per il 2023, “Shin Kamen Rider”.

“Nausicaa della Valle del vento” è un titolo al quale lo stesso Anno ha avuto modo di partecipare. Al tempo ventenne, venne scelto come animatore per contribuire alla realizzazione finale. Divenuto a sua volta un mostro sacro in Giappone e nel mondo, vorrebbe poter lavorare nuovamente a questo progetto, adattandolo come un remake live action.