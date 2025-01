Il labirinto di Tim Burton alla Fabbrica del Vapore

FLASH ci accompagna all’interno dei mondi fantastici creati dalla mente visionaria di Tim Burton. Fino al 9 marzo 2025 sarà infatti possibile visitare alla Fabbrica del Vapore di Milano Tim Burton’s Labyrinth, la mostra immersiva per la prima volta in Italia.

Dopo Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino registrando oltre 650.000 visitatori, la mostra Tim Burton’s Labyrinth arriva per la prima volta in Italia offrendo un’esperienza unica non solo per gli appassionati di questo grande regista statunitense.

Un viaggio nella mente del regista

Scenografie ambientali e oltre centocinquanta disegni originali, incredibili effetti speciali, e poi videomapping. Nel labirinto creato alla Fabbrica del Vapore di Milano i personaggi di Tim Burton prendono vita tra dipinti, bozzetti originali, straordinarie ricostruzioni scenografiche, opere d’arte animate, figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film e dalle storie originali. Centinaia di opere create in oltre 40 anni di carriera.

C’è Beetlejuice, Batman, c’è la sposa cadavere, e poi c’è Edward mani di forbice, Jack Skeletron, Charlie nella sua fabbrica di cioccolato, Alice in Wonderland e Wednesday, protagonista della recente serie tv.

Tim Burton’s Labyrinth prende per mano il visitatore accompagnandolo a scoprire il favoloso e affascinante universo creativo di uno degli artisti più geniali del nostro tempo.

"Tim Burton's Labyrinth è un'esperienza emozionante perché permette ai visitatori di entrare nella mente del regista e scoprire mondi straordinari", ha dichiarato Felype de Lima, direttore creativo della mostra. "Lavorare fianco a fianco con Tim Burton è stato un processo creativo intenso e stimolante, che ci ha permesso di rappresentare quattro decenni del suo suo genio cinematografico in un viaggio magico e coinvolgente. Aprire ogni porta sarà come esplorare un pezzo della sua immaginazione."

"Tim Burton's Labyrinth è la trasposizione della mente creativa di Tim Burton in uno spazio fisico", gli fa eco Alvaro Molina, coordinatore creativo della mostra. "E' un'esperienza immersiva unica che permette al visitatore di attraversare mondi diversi e scoprire l'innocenza nascosta dietro ai sui personaggi. Tim Burton ha collaborato fianco a fianco con noi per creare un viaggio emozionante e sorprendente, capace di far sentire chiunque, adulto o bambino, come un esploratore della sua mente."

Una mostra interattiva nella quale il visitatore diventa protagonista

Un vero e proprio labirinto permette ai suoi esploratori di scegliere un itinerario unico tra oltre trecento possibilità. Premendo un pulsante all’inizio del percorso inizia il viaggio che ognuno può personalizzare aprendo le porte che desidera e scegliendo così un itinerario unico tra oltre 300 possibilità.

"Molto più di una mostra d'arte", afferma Brandi Pomfret, direttrice dell'archivio di Tim Burton. "E' un'esperienza incredibile e inaspettata. I visitatori possono immergersi competamente nell'universo creativo di Tim Burton, esplorando temi come vita, morte, amore, follia. Per quanto mi riguarda, il momento più emozionante è stato vedere il processo creativo prendere vita, dalle sculture alle stanze e contribuire a tradurre nella realtà i sogni e le fantasie di Tim."

Tim Burton, artista poliedrico

Alla Fabbrica del Vapore c’è il Tim Burton regista, naturalmente, ma anche il Tim Burton illustratore, pittore, scrittore, sceneggiatore, fotografo. Conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro alcuni dei film più iconici degli ultimi quattro decenni, Tim Burton è però un artista multidisciplinare e questa mostra lo mette in luce esplorando la sua intera produzione.

"Siamo felici di ospitare in Fabbrica del Vapore la grande e multiforme creatività di una delle icone del cinema contemporaneo”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Ho voluto fortemente che questa mostra abitasse gli spazi di Fabbrica proprio per lo spirito eclettico e multidisciplinare che caratterizza questo luogo, e che anche è la cifra di Tim Burton, artista poliedrico e geniale".