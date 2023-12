Il ragazzo e l’airone, il trailer italiano del nuovo film di Miyazaki

Il nuovo film targato Studio Ghibli arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2024. Sarà distribuito da Lucky Red e farà la gioia dei tantissimi fan di Hayao Miyazaki e del suo studio cinematografico giapponese, tra i più cult della storia del cinema d’animazione. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo, oltre ai dettagli relativi a questa pellicola che in tutto il mondo sta riscuotendo un enorme successo di critica e di pubblico



È uscito nelle scorse ore il trailer in italiano de Il ragazzo e l’airone, il nuovo film targato Studio Ghibli che arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2024. Sarà distribuito da Lucky Red e farà la gioia dei tantissimi fan di Hayao Miyazaki e del suo studio cinematografico giapponese, tra i più cult della storia del cinema d’animazione.

Questo attesissimo ultimo lavoro del maestro Miyazaki è ispirato al romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino, il cui titolo internazionale è How Do You Live?. Nonostante il romanzo appaia nel film, il lungometraggio animato di Miyazaki non è però un vero e proprio adattamento dell’opera letteraria bensì una storia originale, non strettamente collegata a quella di Yoshino.

Il progetto ha richiesto oltre dieci anni di lavorazione e segna il ritorno sulle scene del mitico fondatore di Studio Ghibli, dopo che nel 2013 aveva annunciato il proprio ritiro.

La storia del nuovo film è ambientata in Giappone durante la seconda guerra mondiale ed è incentrata su un ragazzo di nome Mahito che rimarrà orfano di madre, la quale morirà a causa di un incendio. Poco dopo, suo padre sposa sua zia, la sorella minore della moglie defunta. Con il padre e la nuova moglie di lui, Natsuko, il ragazzo si trasferisce nella casa di campagna dei suoi antenati. Mahito è arrabbiato con Natsuko perché a suo avviso non avrebbe dovuto accettare il matrimonio, mai avrebbe dovuto osare prendere il posto di sua madre. Mentre il ragazzino esplora il giardino e la zona attorno alla casa, scoprirà una torre misteriosa. Gli viene però proibito di entrare, aumentando il mistero che già aleggia attorno a quella strana costruzione. Intanto il giovane fa amicizia con un airone cenerino che magicamente dimostra di saper parlare. Costui gli rivelerà che sua mamma in realtà è ancora viva e che è rinchiusa nella torre, dove aspetta di essere salvata. Mahito all’inizio non vuole crederci, poi però capisce che l’airone non sta mentendo, così va prima alla ricerca della sua matrigna, la zia, la sorella della madre insomma. Ma non la trova: anche lei è misteriosamente scomparsa all’interno della stessa torre. Mahito non può più tirarsi indietro: fa il suo ingresso nella torre e verrà trasportato in un universo alternativo fatto di magia. Qui farà la conoscenza di tanti amici ma anche, suo malgrado, di moltissimi nemici.



Potete guardare il trailer in italiano del film Il ragazzo e l’airone nel video che trovate in testa a questo articolo.



Una pellicola che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo

Il ragazzo e l’airone è stato presentato per la prima volta al Toronto Film Festival lo scorso 7 settembre. È stato distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi il 14 luglio, ottenendo un riscontro al box-office davvero ottimo: ha toccato la quota di circa 38 milioni di dollari.

In Italia è distribuito da Lucky Red e arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2024.

La localizzazione italiana de Il ragazzo e l’airone è stata curata da Francesco Nicodemo (autore della traduzione dal giapponese all’italiano) e da Roberta Bonuglia (adattatrice). La direzione del doppiaggio è stata affidata ad Alessandro Rossi. Nella versione italiana della pellicola, la voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei, quella dell’airone è di Stefano Dori, Federica De Bortoli è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi è Kiriko, Lucrezia Marricchi è Himi, mentre Gianfranco Miranda è Soichi.

Andrea Occhipinti: “Siamo orgogliosi di portare in sala il nuovo film di Hayao Miyazaki” “A 10 anni da Si alza il vento, siamo orgogliosi di portare in sala il nuovo film di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l’airone”, ha dichiarato Andrea Occhipinti, fondatore e presidente della casa di produzione Lucky Red. “Uscirà il 1° gennaio, una delle più importanti date per il mercato cinematografico. Pensiamo sia la giusta collocazione per un titolo così significativo e atteso e riteniamo possa dare a voi e a noi grandi soddisfazioni”, ha aggiunto Occhipinti. Questa nuova pellicola anime ha spazzato via i record precedenti detenuti dallo Studio Ghibli in molti Paesi in cui è già uscito. In attesa di vedere come sarà l’accoglienza in Italia, riflettiamo sul fatto che in Francia il film ha raccolto più di 1,3 milioni di spettatori in 4 settimane.

Da noi è stato presentato in prima italiana nel corso della Festa del Cinema di Roma, come evento congiunto con Alice nella Città, dove ha già dimostrato che l'accoglienza del pubblico nostrano è ai massimi livelli.

In Giappone il film non ha avuto promozione L'uscita in Giappone de Il ragazzo e l'airone è stata accompagnata da una strategia insolita: nessuna immagine promozionale, no trailer, nessuna anticipazione. Questa strategia di marketing sui generis è stata abbracciata per non rovinare la sorpresa agli spettatori e per fare salire l’hype a livelli inimmaginabili. Della nuova pellicola di Miyazaki, inizialmente intitolata a livello internazionale con il titolo inglese di How Do You Live?, si sapeva pochissimo prima dell’uscita in Giappone. Il motivo era semplice: perché Miyazaki “non ne ha bisogno”, queste le parole dette dal presidente e produttore dello Studio Ghibli, Suzuki Toshio. Nonostante lo stesso Miyazaki si sia detto alquanto preoccupato di quella scelta, alla fine il successo al botteghino giapponese ha dato ragione a Toshio.

Kimitachi wa dō ikiru ka (The Boy and the Heron) deve molto alla scelta adottata dal presidente e produttore dello Studio Ghibli, il quale era convinto che la sua strategia fosse la strada giusta da percorrere, sicuro che fosse la via che avrebbe creato grande entusiasmo nei fan. E allora nessuna pubblicità, niente trailer, zero immagini né informazioni sul cast vocale, il che ha reso la pellicola una completa sorpresa sul grande schermo, dunque in quanto tale per forza da scoprire al cinema. “Vorranno vedere da soli di cosa parla il film. E per farlo, dovranno andare al cinema”, aveva detto il presidente dello Studio Ghibli.

L’ultimo capolavoro firmato da Miyazaki è un fantasy epico The Boy and the Heron è un fantasy epico. È stato annunciato come ultimo film del mitico cineasta giapponese, ma dato che già nel 2013 il Maestro aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, non ci crediamo più (e meno male, perché ogni film firmato da Miyazaki è una manna dal cielo). Il titolo originale è una citazione dell’omonimo romanzo del 1937 del giapponese Genzaburō Yoshino, How Do You Live? . Nonostante il romanzo appaia nel film, il lungometraggio animato di Miyazaki non è un adattamento dell’opera letteraria ma una storia originale, non collegata a quella di Genzaburō Yoshino. Questa nuova fatica cinematografica di Miyazaki è uscita lo scorso luglio in Giappone, dove ha incassato 13,2 milioni di dollari nel weekend di apertura. La suddetta cifra l'ha reso il più grande debutto nella storia dello Studio Ghibli.

