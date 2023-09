Il ragazzo e l'airone, il teaser trailer del nuovo film di Miyazaki

È finalmente uscito il teaser trailer ufficiale del film Il ragazzo e l'airone, l’attesissima pellicola che è la nuova - e pare l’ultima, stavolta davvero (sembrerebbe) - del maestro dell'animazione giapponese, il grande Hayao Miyazaki. Diciamo “finalmente” perché attorno a questo film c'è stato un riserbo massimo, come pianificato dallo Studio Ghibli (che ha deciso di percorrere la via del non fare promozione per fare promozione insomma, mossa che alla fine si è rivelata vincente).

L'uscita in Giappone de Il ragazzo e l'airone era infatti stata accompagnata da una strategia insolita: nessuna immagine promozionale, no trailer, nessuna anticipazione. Questa strategia di marketing sui generis è stata abbracciata per non rovinare la sorpresa agli spettatori e per fare salire l’hype a livelli inimmaginabili.

Della nuova pellicola di Miyazaki, inizialmente intitolata a livello internazionale con il titolo inglese di How Do You Live?, si sapeva pochissimo prima dell’uscita in Giappone. Il motivo era semplice: perché Miyazaki “non ne ha bisogno”, ha detto il presidente e produttore dello Studio Ghibli, Suzuki Toshio. Nonostante lo stesso Miyazaki si sia detto alquanto preoccupato di quella scelta, alla fine il successo al botteghino giapponese ha dato ragione a Toshio.

Kimitachi wa dō ikiru ka (The Boy and the Heron) deve molto alla scelta adottata dal presidente e produttore dello Studio Ghibli, il quale era convinto che la sua strategia fosse la strada giusta da percorrere, sicuro che fosse la via che avrebbe creato grande entusiasmo nei fan. Nessuna pubblicità, niente trailer, zero immagini né informazioni sul cast vocale, il che ha reso la pellicola una completa sorpresa sul grande schermo, dunque in quanto tale per forza da scoprire al cinema. “Vorranno vedere da soli di cosa parla il film. E per farlo, dovranno andare al cinema”, aveva detto il presidente dello Studio Ghibli.

Dopo aver sorpreso il pubblico giapponese, però, non si poteva certo credere di poter fare lo stesso con il pubblico degli altri Paesi, dato che abbiamo visto negli ultimi tempi che tutto corre velocemente in tutto il mondo senza arrestarsi, dalle notizie fino al Covid, ahinoi… Quindi nel resto del mondo non può esserci una totale sorpresa, se in Giappone il velo è già stato alzato.

Ed ecco che arrivano finalmente le prime immagini, come potete vedere in fondo a questo pezzo.



Trovate infatti il teaser trailer ufficiale de Il ragazzo e l'airone nel video in fondo a questo articolo.