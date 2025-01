I Delitti del BarLume, in arrivo con tre nuove storie. Da lunedì 13

Serie TV

Le 21 serie tv più attese del 2025

L'anno appena cominciato si preannuncia un’annata straordinaria per gli amanti delle serie. Tra ritorni, capitoli finali di saghe amatissime e nuove proposte pronte a conquistare il pubblico, ecco i titoli più attesi. Si spazia tra generi diversissimi, passando dal thriller alla commedia, dall’horror alla narrazione storica, per soddisfare ogni palato e inclinazione. Ecco di seguito le serie tv più attese del 2025, da M - Il figlio del secolo alla seconda stagione di The Last of Us A cura di Camilla Sernagiotto

M - Il figlio del secolo è l'adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega. La nuova attesissima serie Sky Original racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Una serie in otto episodi diretta da Joe Wright e prodotta da SkyStudios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, Small Forward e CINECITTÀ S.p.A. Debutta il 10 gennaio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW