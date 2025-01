Le 21 serie tv più attese del 2025

6/22 ©Webphoto

Torna per la seconda stagione The Last of Us, la serie HBO e Sky Exclusive basata sull'acclamato omonimo videogioco Naughty Dog per PlayStation. Pedro Pascal e Bella Ramsey tornano nei panni di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). New-entry nel cast Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac). Catherine O'Hara è guest star. Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW



The Last of Us, il nuovo teaser e la key art della seconda stagione