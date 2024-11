1/5 Foto di Virginia Bettoja

Si sono appena concluse le riprese di Rosa Elettrica, nuovissimo thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original di cui vengono rilasciate oggi le prime foto dal set. La serie è prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

