Predator: Killer of killers - Disney+. Debutta il 6 giugno il film animato ambientato nell’universo di Predator. La storia antologica segue tre guerrieri feroci: una razziatrice vichinga che guida il figlio in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della II Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il killer dei killer per eccellenza