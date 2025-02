A Real Pain, trailer, trama e cast del film con Jesse Einsenberg

Il Benji Kaplan di Kieran Kulkin è un simpatico fannullone all'apparenza spensierato, il tipo di ragazzo che non ci pensa due volte a portare un mattone di marijuana in hotel. Suo cugino David, interpretato da Jesse Eisenberg, che ha anche scritto e diretto il film, vive a New York con la moglie e il figlioletto. Lavora nel marketing digitale, ed è ligio alle regole e al dovere. Mentre David conduce una vita da adulto responsabile, Benji vive a Binghamton e non ha un lavoro. Ma in qualche modo se la cava, complici il suo fascino e la sua socievolezza. Eppure, quella di Benji è in gran parte apparenza. Sente le cose troppo intensamente, vive le emozioni a mille, fa infuriare e si fa amare da chi tiene a lui. E, probabilmente, non c'è persona al mondo che ci tiene più di David.

A Real Pain è dunque un road trip con tratti comici ma è anche, e soprattutto, un'analisi dei legami familiari, e una riflessione su come eventi che non abbiamo nemmeno vissuto possono segnarci per sempre.