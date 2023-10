Jesse Eisenberg, da Zombieland a The Social Network: tutti i suoi film

L’attore statunitense compie 40 anni: è nato il 5 ottobre 1983 a New York. Tra i tanti ruoli memorabili della sua carriera si ricordano quelli di James Brennan in Adventureland, quello di Columbus in Zombieland e del mago J. Daniel Atlas in Now You See Me, ma soprattutto è noto per aver interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network, per cui ha ricevuto nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Nel 2016 è stato Lex Luthor in Batman v Superman mentre di recente ha esordito alla regia