4 Ristoranti, Miglior Ristorante con laboratorio pasta fresca d'Italia

Alessandro ci ha accompagnati in un viaggio da Nord a Sud per decretare il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia. I quattro maestri pastai Roberto, Pietro, Rosario e Martina si sono sfidati con proposte di piatti eccellenti, ma estremamente diversi tra loro, rispettivamente nelle città di Genova, Bologna, Cerignola e Torino. Osteria 'U Vulesce - Vino e Cucina di Rosario a Cerignola ha vinto l'ambito titolo. 4 Ristoranti è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW