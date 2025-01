11/11

Bruna Bistrot di Arianna vince il titolo di Miglior ristorante del lungomare di Senigallia per bellezza del progetto, giovinezza della ristorazione e determinazione della titolare. Chef Alessandro Borghese, conquistato dalla ricerca e dall'innovazione dei sapori, dà 35 punti. Apprezza anche il locale di Petra per la qualità della materia prima, di Annalisa per il miglior Special e di Cristian per il rispetto della tradizione. Arianna chiude con 129 punti, Annalisa con 127, Cristian con 125 e Petra con 120. 4 Ristoranti è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

4 Ristoranti, i migliori ristoranti dell'Oltrepò Pavese. FOTO