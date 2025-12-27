Kevin Costner citato per costumi non pagati da 440mila dollari

Western Costume chiede 440mila dollari

Secondo quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, la società Western Costume ha depositato il 22 dicembre una causa per violazione contrattuale contro Costner e la sua casa di produzione Territory Pictures. L’azienda sostiene che una parte significativa delle fatture non sia stata saldata e che alcuni abiti siano stati restituiti danneggiati. La richiesta di risarcimento ammonta a circa 440mila dollari. Non è la prima volta che la produzione di “Horizon” finisce sotto accusa per questioni simili. Nel 2024, Western Costume aveva emesso una fattura di circa 134mila dollari per il noleggio degli abiti di scena, ma le condizioni economiche concordate non sarebbero state rispettate. All’inizio del 2025, la produzione aveva già raggiunto un accordo transattivo per un’altra causa legata al primo capitolo e al sequel.